حادث مرور بقسنطينة يخلف جريحين

01.03.2017

 

 وقع ظهر أمس في حدود الساعة 12:55 دقيقة حادث مرور خطير خلف جريحين اثر اصطدام حافلة و سيارة من نوع هيونداي بالطريق الوطني رقم 3 بالقرب من محطة البنزين و بالتحديد بين بلديتي ديدوش مراد وزيغود يوسف  حيث تعرضت صاحبة السيارة المدعوة «ب،ب» البالغة من العمر 43 سنة لإصابات خطيرة على مستوى الرأس و طفل يبلغ من العمر 16 المدعو «ص،ف» لإصابات على مستوى اليد اليسرى استدعوا نقلهم إلى مستشفى زيغود يوسف أما عن الخسائر المادية فقد تحطم الجانب الأيسر للسيارة كليا وكذلك واجهة الحافلة ليتم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث .

 

  ع.العبودي

 

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