متشرد يتعرض لطعنات بقلب مدينة سكيكدة

نقل نهار أمس متشرد إلى مستشفى مدينة سكيكدة بعد إصابته بزيف حاد ، على اثر تعرضه لعدة إصابات بواسطة سكين، وحسب المصادر فإن المتشرد المعروف باسم « حسان» دائم الجلوس بباب قسنطينة ، عثر عليه وسط بركة من الدماء بعد تعرضه لعدة إصابات على مستوى أنحاء مختلفة من جسمه، ليتم إسعافه إلى المستشفى ، فيما سارعت الشرطة لفتح تحقيق في الحادثة التي هزت الشارع السكيكدي. وتتجه أولى الفرضيات إلى طعن الضحية لنفسه، و استبعاد احتمال الاعتداء عليه، وهو ما تسعى مصالح الشرطة إلى تأكيده أو نفيه.

حياة بودينار