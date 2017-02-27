توقيف شخص بحوزته كمية من المخدرات

تمكن عناصر الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس من الإطاحة بشخصين في العقد الثاني من العمر بحوزتهما كمية من المخدرات وهذا على مستوى أحد الأحياء الشعبية بولاية سوق أهراس ، العملية جاءت أثناء قيام عناصر الفرقة بمداهمة واسعة النطاق شملت أحياء بمدينة سوق أهراس ، ليلفت انتباههم شخصان محل شبهة على متن سيارة ، تم التقرب منها وبتوقيف المركبة وإخضاعها إلى عملية التفتيش عثر على كمية من المخدرات مخبأة بإحكام داخل السيارة ، ليتم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيهما وأثناء أطوار التحقيق اعترف أحد المشتبه فيهما بملكيته للكمية المحجوزة من المخدرات وباستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للسالف الذكر ، الذي اتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

آ. ش