12 سنة للمتهمين في قضية بيع المخدرات بسيدي سالم





سلطت صبيحة أمس محكمة الجنح لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم في حق المتهم «غ.ع» و»أ.ع» لارتكابهما جنحة حيازة و تخزين المخدرات بصفة غير شرعية بغرض البيع.

وليد.س

فيما برأت المتهمين الآخرين «ن.و» و»ب.ع» اللذين كانا طرفين في القضية بنفس التهمة ولم تثبت إدانتهما لغياب دليل يورطهما،حيثيات الواقعة تعود إلى الشهر الماضي حين بلغت معلومات لدى عناصر أمن سيدي سالم تفيد بوجود كمية معتبرة من المخدرات بحوزة المتهمين الأربعة المتواجدين بأحد الأحياء هناك، وهو ما جعل المصالح المختصة تباشر عملها في التحقيق في القضية قبل أن تلقي القبض على المتهم الرئيسي «غ.ع» الذي وبعد القيام بتفتيشه ضبطت بحوزته أزيد من 4 كلغ من القنب الهندي جاهزة للبيع، وعند اقتياده إلى المركز الأمني باشرت ذات المصالح تحرياتها المعمقة وقامت بتفتيش منزله أين عثرت على صفيحتين من المخدرات، وهو الأمر الذي جعل المتهم يعترف بالتهم المنسوبة إليه ويكشف أنه اشترى هذه الكمية التي ضبط متلبسا بها من عند شخص يدعى «أ.ع» الذي تمكنت الشرطة من الإطاحة به رفقة متهمين آخرين ليتضح في الأخير أنهما لا علاقة لهما بعملية بيع «أ.ع» لـ «غ.ع«، وبعد تقديم المتهمين الرئيسيين لدى العدالة وتم سماعهما، التمست النيابة العامة حكم 15 سنة سجنا نافذا و 50 مليون سنتيم غرامة مالية في حين نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.