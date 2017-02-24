عصابة تهاجم “ فرودار” بأسلحة بيضاء





تعرض مع نهاية الأسبوع الماضي سائق سيارة “ فرودار” لاعتداء بأسلحة بيضاء من طرف مجموعة من الأشخاص أين ترصدوا له وحاولوا سرقة سيارته من نوع” سامبول” قبل تدخل الجهات الأمنية. وحسب معلومات فإن دورية للدرك بالمخرج الغربي لولاية سكيكدة أحبطت عملية الاعتداء ، حيث لفت انتباههم وقوع شجار على الطريق بين مجموعة من الأشخاص وعند اقترابهم منهم فروا لكن الدرك تمكن من إلقاء القبض عليهم وإسعاف شخص كان مصابا بجروح وكدمات، وبينت التحقيقات مع الموقوفين أن الشخص المصاب صاحب سيارة “ السامبول” التي حاولت مجموعة أشرار الاستيلاء عليها ، بعدما أوهمته برغبتهم في الذهاب لمكان معين وعرض مبلغ مالي عليه قبل أن يظهروا نيتهم الخبيثة في الطريق، وتمكن صاحب السيارة من مقاومتهم ولحسن حظه تدخلت فرقة للدرك وأنقذته من العصابة.

حياة بودينار