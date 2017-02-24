مقتل شخص في حادث انقلاب سيارة ببوشقوف





تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية بوشقوف مساء أول أمس بالطريق الريفي بوزيتون التابع لبلدية بوشقوف، إثر وقوع حادث مرور مميت تسبب فيه انقلاب سيارة سياحية من نوع (سيتروان) مما أدى إلى وفاة شخص يدعى (ب،ر) البالغ من العمر 35 سنة في عين المكان، حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بوشقوف، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب هذا الحادث الأليم الذي ترك الكثير من الحزن والأسى لدى سكان المنطقة.

ل.عزالدين