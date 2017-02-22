وفاة تلميذة بسكتة قلبية بساحة متوسطة بتبسة

22.02.2017

 

توفيت أمس التلميذة (ع. مليكة ) 15 سنة و المتمدرسة بالسنة الثالثة متوسط بساحة متوسطة رحال عبد الحفيظ بحي الزاوية ببئر العاتر وذلك خلال ساعة الفراغ بين العاشرة والحادية عشر، و بحسب ما علم فإن الطفلة كانت تعاني من مرض القلب منذ مدة حسب دفترها الصحي المدرسي، و قد أثرت حادثة وفاتها كثيرا على كل الطاقم الإداري و التربوي والعمال والتلاميذ الذين صدمتهم حالة وفاتها التي تعود إلى سكتة قلبية، وكانت الحماية المدنية قد نقلت التلميذة المتوفية إلى  المستشفى العمومي التجاني هدام.

 

الحمزة سفيان

 

 

 

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