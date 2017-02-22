الحكم بـ20سنة سجنا نافذا لقاتل عسكري متقاعد بقالمة





أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة نهار أمس الأول حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي في قضية قتل عسكري متقاعد ببلدية عين رقادة بقالمة .

ل.عزالدين

و يتعلق الأمر بالمتهم ق-ع البالغ من العمر 51 سنة بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق و الإصرار والترصد في حق الضحية وهو صهره و يتعلق الأمر بالمدعو( د – س) ،وقائع هذه القضية تعود إلى شهر رمضان الكريم بتاريخ 01 جويلية.2016 في حدود الساعة السابعة و الربع قبل موعد الافطار أين تلقت مصالح الدرك لبلدية عين رقادة بلاغا مفاده انحراف سيارة من نوع كليو عند محاولتها التوقف أمام مقر فرقة الدرك بعدما اصطدمت باحدى الأشجار حيث تم على الفور إخطار مصالح الحماية المدنية التي تكفلت بنقل الضحية بعد أن تم تحديد هويته حيث كان فاقدا للوعي والدم على صدره ليعلموا في بعد أن الضحية تشاجر مع صهره المتهم الذي هو خال زوجته و الذي قام بطعنه على مستوى الصدر،و لدى سماع المتهم من طرف الضبطية القضائية اعترف فعلا بأنه هو من قام بطعن الضحية مضيفا أنه و بتاريخ الوقائع وفي حدود الساعة السادسة مساء خرج من منزله حاملا بيده خنجرا كان بصدد شحذه لتقطيع اللحم و هناك شاهد الضحية د.س الذي كان واقفا مع أخيه كمال أمام منزله فنظر هذا الأخير إلى المتهم بسخرية وهو ما جعل المتهم على حد تصريحاته لدى الضبطية القضائية يستفسر عن سبب ذلك فرد عليه الضحية بأنه يبحث عنه و هنا بدأت الملاسنات الكلامية و التي تتطورت إلى الضرب باستعمال الأسلحة البيضاء، حيث قام الضحية بجلب عصى و سكينا من سيارته و المتهم كان بحوزته سكين . حيث قام هذا الأخير بتوجيه عدة ضربات أصابته من خلالها على مستوى الظهر والرقبة فيما تلقى هو ضربة بواسطة العصا على مستوى ذراعه اليسرى مؤكدا في تصريحاته أنه لم يكن ينوي قتله وإنما هو كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ،الضحية بعدها مباشرة ركب سيارته محاولا إنقاذ نفسه بالتوجه إلى أقرب عيادة طبية لكن بسبب الإصابات البليغة حال دون ذلك حيث اصطدمت سيارته بإحدى الأشجار بجانب فرقة الدرك الوطني لبلدية عين رقادة الواقعة أقصى غرب الولاية ،بسبب فقدانه للوعي حيث تم نقله إلى مستشفى وادي الزناتي ونظرا لخطورة حالته قرر الطاقم الطبي ألمناوب تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بقسنطينة لكن الأقدار شاءت أن يفارق الحياة قبل أن يصل إليه متأثرا بالنزيف الدموي الحاد الذي وقع له نتيجة إصابته على مستوى القلب وهو ما يحدده تقرير تشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي الذي يؤكد بأن الضحية تعرض إلى 4 إصابات ناتجة عن أداة قاطعة و ثاقبة منها قاتلة جراء النزيف الداخلي وهو ما أدى إلى وفاته ،لتقرر هيئة المحكمة بعد المداولة إصدار حكم يقضي بإدانة المتهم ق-ع البالغ من العمر51 سنة ب20سنة سجنا نافذا.