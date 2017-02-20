إنقاذ ستة أشخاص من عائلتين تعرضوا لاختناقات بالغاز

أحمد زهار

أسفر يوم أمس في حدود الثامنة صباحا حادث اصطدام عنيف وقع بالمكان المسمى الطريق الوطني 32 غابة الحميمات بلدية و دائرة عين ببوش .بين سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية من نوع DFM عن اصابة اربعة اشخاص بجروح متفاوتة تتراوح اعمارهم بين 07 و56 سنة اين قامت مصالح الحماية المدنية بنقلهم على جناح السرعة إلى العيادة متعددة الخدمات عين ببوش. بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بذات المدينة لأجل إنقاذ ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم إلى اختناق بغاز أول أكسيد الكاربون ويتعلق الأمر بالضحايا ( ن د 62 سنة - س د 45 سنة - ق و 09 سنوات ) لهم ضيق في التنفس ليتم نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات عين ببوش .وفي سياق متصل قامت مصالح الحماية المدنية بعين البيضاء بنقل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا في حدود الثانية صباحا لاختناق بغاز أول أكسيد الكاربون المنبعث من المدفأة ويتعلق الأمر بالضحايا السيد ( ب م 47 سنة )السيدة ( ب ن 35 سنة ) الطفل ( ب ع ح 06 سنوات) ليتم تحويلهم إلى مستشفى عين البيضاء.