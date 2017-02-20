وضع حد لشاب كان يقوم ببيع المشروبات الكحولية دون رخصة

- المستفيدون سيتم ترحيلهم إلى بوزعرورة وجمعة حسين ببلدية البوني : إجراء عملية القرعة لـ450 مستفيدا من السكن الاجتماعي يومي الأربعاء والخميس
- قالمة / الجاني استعمل سلاح زوجته : المؤبد للشرطي قاتل رئيس أمن دائرة بوشقوف
- العديد منها أجرت ولم يشغلها المستفيدون : شقق «السوسيال» بالكاليتوسة تباع عبر الأنترنات
- سعر الكيوي تجاوز 1200 دج والتفاح المستورد بـ 700 دج : الفواكه المستوردة ممنوعة على الزوالية
- فيما يتم اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين : إلزام التجار بإشهار أسعار السميد
- أم البواقي / فيما أصيب 04 أشخاص بجروح في حادث اصطدام : إنقاذ ستة أشخاص من عائلتين تعرضوا لاختناقات بالغاز
-
قالمة / الجاني استعمل سلاح زوجته : المؤبد للشرطي قاتل رئيس أمن دائرة بوشقوف
-
جريمة قتل بسبب نزاع عقاري بين العائلتين : المؤبد لقاتل ابن أخيه بطلقة نارية بأم البواقي
- الإطاحة بشبكة جهوية مختصة في سرقة المواشي بقالمة
- سكيكدة : القبض على مروجي المخدرات
-
سطيف : الأمن يطيح بأكبر عصابة تروج المخدرات و يحجز 66 كلغ من الكيف
- قالمة/أدخلت الرعب في نفوس المواطنين : الإطاحة بعصابة خطيرة ببوشقوف
-
تم توقيف امرأة من تبسة و4 آخرين من بينهم صاحبة صيدلية بعنابة : تفكيك شبكة تنشط في ترويج دواء ‘’ سيتوتاك‘’ للإجهاض
- عنابة/ فيما أصيب شابان بجروح مختلفة في حادث مرور وسط المدينة : سيارة تدهس عجوزا وتتسبب لها في إصابات خطيرة بالحجار
-
قسنطينة/ قاموا بالاعتداء على شخص بسكين وسرقة سيارته : الأمن يوقع بعصابة بديدوش مراد مكونة من 3 أشخاص
-
عنابة/ بعد سقوط دعامات حديدية عليه : بناء يلقى مصرعه بذراع الريش
- برج بوعريريج/ مستأجر المسلخ البلدي يقوم بذبح أبقار مشكوك فيها نهاية الأسبوع : توقيف ثلاثة أشخاص بتهم التقليد في ختم تفتيش بيطري
-
جيجل /فيما تم حجز أقراص مهلوسة على متن سيارة « بيكانتو» بالطاهير : تفكيك عصابتين لسرقة المحلات والمنازل بالشقفة والجمعة بني حبيبي
- برج بوعريريج : توقيف شخصين وحجز كمية من المشروبات الكحولية
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك