وضع حد لشاب كان يقوم ببيع المشروبات الكحولية دون رخصة

نجحت يوم أمس في حدود العاشرة ليلا فرقة الدرك الوطني بقصر الصبيحي ولاية ام البواقي من وضع حد لنشاط مجموعة من الشباب يتاجرون في بيع المشروبات الكحولية دون رخصة متخذين قرية زرداني الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 102 مركزا لترويج الخمور بعيدا عن اعين مصالح الدرك إلا أن الحس المدني ويقظة افراد فرقة الدرك كانت لهم بالمرصاد إثر عملية ترصد ومراقبة عن بعد اثمرت عن توقيف شاب في عقده الثاني وحجز كمية معتبرة من مختلف انواع وأحجام المشروبات الكحولية التي كانت مخبأة بإحكام داخل قنوات الصرف الصحي المخصصة لانجاز مشروع ربط القرية بقنوات التطهير بينما لا يزال شريكيه في حالة فرار .وينتظر عرض المتورط أمام نيابة محكمة أم البواقي هذا اليوم. من جهتهم سكان القرية اعربوا عن ارتياحهم الكبير واستحسانهم لمجهودات مصالح الدرك الوطني التي نجحت في وضع حد لمروجي الخمور بقريتهم الهادئة .

أحمد زهار