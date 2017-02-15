سكيكدة
انفجار قارورة غاز يقتل امرأة ببني ولبان
15.02.2017
صورة من الأرشيف
أعلن الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي بعنابة صبيحة أمس وفاة امرأة في العقد الثالث من العمر متأثرة بحروق خطيرة تعرضت لها قبل وفاتها بيوم. المرأة تقطن بمنطقة الخنقة ببني ولبان ، انفجرت فيها قارورة غاز البوتان، ما أدى لإصابتها بحروق جد خطيرة تطلبت نقلها لمستشفى سكيكدة ومنه لعنابة أين توفيت أمس. وذكرت مصادر أن الغاز كان يتسرب من القارورة، الأمر الذي لم تتفطن له العائلة، وما إن أشعلت المرأة الولاعة حتى شبت النار والتهمت جسدها.
حياة بودينار
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