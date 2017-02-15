صاحب سيارة فرود يتعرض للاعتداء بديدوش مراد قسنطينة





ع.العبودي

تعرض ليلة أمس صاحب سيارة من نوع «سامبول2015» المدعو «نبيل « البالغ من العمر 37 سنة يعمل فرود إلى سرقة سيارته بعد الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض على مستوى اليد و الوجه من قبل «شخصين» كان قد نقلهما من «محطة القطار» بديدوش مراد إلى « الحي الجامعي بواد لحجر» الذي يبعد عن البلدية بـ 4 كلم تقريبا الحادثة وقعت في حدود الساعة السابعة أين تقدم شخصان للضحية طالبين منه نقلهم إلى منطقة واد الحجر و بالتحديد الحي الجامعي ليتم الاعتداء عليه بالمنعرج على الرغم من مقاومة الضحية إلا أنهم تمكنوا منه و اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض موجهين له ضربة على مستوى الوجه وعدة ضربات على مستوى اليد ليلقوا به خارج السيارة و يلوذوا بالفرار فيما فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا لمعرفة المعتدين و القبض عليهم ومن المرجح أن يكون المعتدين من خارج المدينة و للإشارة تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها فيما زرعت الرعب في نفوس سكان المنطقة و أصحاب سيارات الفرود بالخصوص الذين لا طالما سلكوا هذا الطريق « محطة القطار» بوسط البلدية إلى منطقة واد الحجر لسنوات طويلة و لم يسجلوا أية حالة اعتداء .