توقيف تونسي مطلوب من الانتربول واسترجاع سيارة مسروقة من سويسرا

الحمزة سفيان

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، أول أمس، من توقيف أربعيني وضبط بحوزته 1 كلغ من المخدرات معدة للترويج على مستوى حي لارمونط، وجاءت العملية بعد أن تلقت المصلحة المذكورة لمعلومات عن حيازة رجل يبلغ من العمر 45 سنة لكمية معتبرة من الكيف المعالج وفي كمين محكم تم الإيقاع بالمشتبه فيه، حيث تم ضبط بحيازته كيس بلاستيكي يخفي بداخله 10 صفائح من المخدرات مهيأة للترويج يقدر وزنها الإجمالي بحوالي 01 كلغ، أين تم توقيفه وحجز المخدرات وتحويله إلى مقر الأمن وفتح تحقيق معمق في القضية، في انتظار استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المشتبه فيه أمام العدالة ،وفي سياق منفصل تمكنت قوات الشرطة بمركز المراقبة البري بوشبكة، من توقيف تونسي يبلغ من العمر 50 سنة، وكان هذا الأخير قد تقدم إلى مركز المراقبة البري السالف الذكر قصد إتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني والتوجّه إلى ولاية تبسة من أجل السياحة على متن سيارة أجنبية الترقيم نوع فولسفاقن وبعد إجراءات المراقبة الحدودية تبين أن السيارة التي يقودها المعني محل سرقة من دولة سويسرا وجواز سفره محل بحث من طرف الشرطة الدولية، حيث عند الاتصال بمكتب الأنتربول بالجزائر العاصمة، تم التأكد من أن السيارة محل بحث وسرقة من سويسرا وعليه تم فتح تحقيق في القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتوقيف التونسي على ذمة التحقيق.