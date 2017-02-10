سرقة ثلاثة محلات تجارية في ليلة واحدة بقاوس والميلية

م. مسعود

تواصل مسلسل سرقة المركبات والمحلات التجارية بإقليم ولاية جيجل ، حيث اقتحمت عصابات مجهولة العدد والهوية مالا يقل عن ثلاث محال تجارية ليلة الأربعاء إلى الخميس بكل من بلديتي قاوس والميلية وهو ما مكنها من الاستيلاء على كميات معتبرة من السلع والأموال .وعرفت بلدية قاوس واحدة من هذه العمليات حيث اقتحمت عصابة مجهولة الهوية ليلة الأربعاء محلا تجاريا وسط عاصمة البلدية المذكورة وهو ما مكنها من الاستيلاء على سلع قدرت قيمتها المالية بنحو (20) مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ مالي معتبر كان بداخل المحل ، وقد ساهمت الظروف المناخية الصعبة وهبوب الرياح في إخفاء تحركات العصابة وعدم لفت الانتباه إليها بدليل نجاح أفرادها في الفرار لتفتح مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة بناء على الشكوى التي تقدم بها صاحب المحل .وغير بعيد عن قاوس تعرض محلان تجاريان آخران لعملية اقتحام ليلي ببلدية الميلية حسبما علمته « آخر ساعة « من مصادرها الخاصة ويتعلق الأمر بمحل لبيع الملابس وآخر لبيع مواد التزيين ، على غرار عملية قاوس فقد تمكن المهاجمون من الاستيلاء على كميات معتبرة من السلع التي كانت بداخل هذين المحلين إضافة إلى جهاز إعلام آلي وحافظة نقود كان بداخلها مالا يقل عن 15 مليون سنتيم وكذا مبلغ بالعملة الصعبة .والظاهر أن العصابات الإجرامية باتت تستثمر بقوة في الظروف المناخية السيئة ، حيث تكثف عمليات السرقة كلما تعود الأمطار والرياح التي عادة ما توفر الظروف الملائمة لنشاط هذه العصابات التي تمكنت من اقتحام عدد كبير من المحلات بنقاط عدة من الولاية ناهيك عن سرقتها لما لايقل عن سبع مركبات في ظرف شهر واحد بكل من الميلية ، سيدي عبد العزيز ، الجمعة بني حبيبي وجيملة .