العثور على سيدة مخنوقة بحبل في تمالوس

نقلت مصالح الحماية المدنية بتمالوس جثة سيدة تبلغ من العمر 55 سنة ويتعلق الأمر بالمدعوة « ب، ج « التي عثر عليها في منزلها الواقع بمنطقة بورفيس ببلدية تمالوس غرب عاصمة الولاية و حول رقبتها حبل، أين تم نقل الجثة لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتمالوس ، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقا معمقا لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

..وسيارة تصدم تلميذة

دهست مساء أمس سيارة أجرة تلميذة تدرس في الصف الثاني ابتدائي بمدرسة قرب مسجد حي الممرات الطفلة كانت بصدد قطع الطريق عبر ممر الراجلين، غير أن السيارة صدمتها ما جعلها تصاب برضوض وإصابات في أنحاء متفرقة من الجسم .بعض الأولياء حاولوا القيام بحركة احتجاجية للمطالبة بوضع ممهلات لحماية أبنائهم المتمدرسين ، لكن تدخل الشرطة حال دون ذلك ليتم إسعاف الطفلة وفتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية.

حياة بودينار