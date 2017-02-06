الأمن الحضري التاسع يحجز كمية معتبرة من خردوات البيع الفوضوي

قامت خلال الأيام القليلة الفائتة مصالح الأمن الحضري التاسع بعمليات مداهمة للشوارع و الساحات و الأحياء الداخلة ضمن نطاقها أين مست العملية كل من شوارع قومبيطا ، بوسكارا ،سويداني بوجمعة و بقية شوارع وسط المدينة بالإضافة إلى السوق المغطاة بالحطاب و الساحات العمومية المحاذية ، أين أسفرت العملية عن حجز كميات جد معتبرة من الخردوات الحديدية و الطاولات التي كان أصحابها بصدد استغلالها في البيع الفوضوي وسط المدينة والتي تمت تنقيتها من التجارة الفوضوية منذ شهر رمضان المنصرم، هذا كما تم حجز كميات كبيرة من المواد السريعة التلف و التي تم توجيهها لمركز حماية الطفولة ،بالإضافة إلى الإطاحة بشخصين محل بحث و فارين من المصالح الأمنية و شخص متهم بإكراه بدني و 7 أشخاص متهمين بالسكر العلني في الأماكن العمومية تم اقتيادهم للجهات الأمنية و تحرير محاضر في حقهم.

ا.ن