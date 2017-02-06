ملثمّون يقتحمون بيتا ويعتدون بالعنف على صاحبه





نجحت مصالح الأمن الحضري الخامس بمدينة تبسة، في فك طلاسم جريمة سرقة راح ضحيتها مواطن من قبل مجموعة ملثمة اقتحمت بيته ثم اعتدت عليه بالعنف قبل أن يتم سرقة أمواله ثم الفرار بعد تكبيله.

الحمزة سفيان

وتمكنت أول أمس، ذات المصالح من توقيف الجناة بعد متابعة دقيقة لأطوار القضية التي جاءت إثر تلقي قوات الشرطة بلاغا عن تعرض أحد المواطنين للسرقة من داخل منزله، أين تنقلت على الفور عناصر ذات المصلحة إلى عين المكان وإنقاذ الضحية الذي صرح أنه تعرض للتكبيل والاعتداء بالعنف داخل شقته بعد اقتحامها من قبل 3 أشخاص ملثمّين، حيث قاموا بتفتيش منزله وسرقة مبلغ مالي معتبر ومجموعة من المجوهرات وبناء على إفادته تم تجنيد جميع عناصر المصلحة ومباشرة عمليات بحث وتحري واسعة النطاق، أين تم التوغل في وسط معتادي الإجرام والمنحرفين أين أسفرت عن التوصل إلى فك لغز هذه القضية، وتحديد هوية أفراد المجموعة الإجرامية والذين تم توقيفهم و يتعلق الأمر بـ أربعة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 22 سنة، كما تم توقيف سيارة من نوع إيبيزا التي استعملوها في الترصد والفرار بعد اقترافهم للجرم، كما تم استرجاع جزء من المبلغ المالي والمقدر بــ 200 مليون سنتيم، حيثيات القضية التي تعود إلى تاريخ الفاتح من شهر فيفري بدأت بقيام المجموعة بعد ترصد لعدة أيام بمساعدة الفاعل الرئيسي وهو صاحب المحل بجوار بيت الضحية والذي كان يترصد جميع تحركات الضحية ليقوم بالتخطيط رفقة أربعة أشخاص آخرين لعملية السرقة على الطريقة الهوليودية حيث اقتنت المجموعة أسلحة بيضاء وأقنعة وأعدت خطة لاقتحام منزل الضحية وتكبيله وسرقة ممتلكاته من أموال ومجوهرات ثم الفرار بمركبة لصاحبها الذي كان في الانتظار خارجا والمحرك فيالبصر و بخطة محكمة غير أن عملية البحث و التحري التي قامت بها قوات الأمن الحضري مكنت من فك لغز هذه الجريمة التي يراها أصحابها مثالية، ولاقت العملية استحسانا كبيرا وصدى إيجابيا في أوساط المواطنين وبالخصوص سكان حي الجيرودون نظرا للسرعة والوقت القياسي الذي تم فيه حل لغز القضية و توقيف الجناة من قبل عناصر المصلحة.