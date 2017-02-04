وفاة كهل بعد سقوطه من حافلة “جي 9” بأولاد صالح

لفظ كهل في الخمسين من العمر أنفاسه الأخيرة زوال أمس بعد سقوطه من حافلة لنقل المسافرين من نوع “جي 9” وذلك بمنطقة أولاد صالح التابعة لبلدية الطاهير بولاية جيجل .وحسب مصادر موثوقة فإن الضحية حاول امتطاء الحافلة التي تعمل على خط “ الطاهير/ الأمير عبد القادر” غير أنه فقد توازنه بعد إقلاع الحافلة من المكان الذي توقفت به ليسقط أرضا نتيجة اهتراء الباب الخارجي للحافلة والذي لم يكن مغلقا بطريقة محكمة حسب بعض المصادر ، وقد لفظ الضحية أنفاسه بعد لحظات من وقوع الحادث متأثرا بجروح بليغة على مستوى الجهة الخلفية من الرأس لتنقل جثته إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير في الوقت الذي فتح فيه تحقيق حول ظروف الحادث .

م.مسعود