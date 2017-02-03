إنقاذ عائلة من أربعة أفراد تعرضوا لتسمم بغاز أول أكسيد الكاربون بباتنة

تمكن صباح أمس عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بعاصمة الولاية باتنة في حدود الساعة 09:55 من إنقاذ حياة أربعة أشخاص من عائلة واحدة الأم 41 سنة وثلاثة من أبنائها تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و 18 سنة من الموت المحقق اثر تسممهم بغاز أول أكسيد الكاربون المنبعث من مسخن الماء بمسكنهم العائلي الكائن بحي 1200 مسكن بمدينة باتنة، هذا أين تم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية بعين المكان وتحويلهم على جناح السرعة إلى قسم الاستعجالات بمستشفى باتنة الجامعي لتلقي باقي الإسعافات اللازمة.