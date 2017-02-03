إصابة عاملين إثر شبوب حريق بقاعدة الحياة لكوسيدار في باتنة

أدى حريق مهول شب صباح أمس إلى إصابة عاملان يبلغان من العمر 25 و 32 سنة على التوالي بحروق خفيفة صنفت من الدرجة الأولى، وذلك اثر حريق شب داخل غرفتين جاهزتين بقاعدة الحياة التابعة لمؤسسة كوسيدار بمدينة تازولت، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق وإسعاف المصابين، في وقت تجهل فيه أسباب الحريق التي تبقى محل تحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة.

شوشان.ح