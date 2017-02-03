إصابة عاملين إثر شبوب حريق بقاعدة الحياة لكوسيدار في باتنة

03.02.2017

 

 أدى حريق مهول شب صباح أمس إلى إصابة عاملان يبلغان من العمر 25 و 32 سنة على التوالي بحروق خفيفة صنفت من الدرجة الأولى، وذلك اثر حريق شب داخل غرفتين جاهزتين بقاعدة الحياة التابعة لمؤسسة كوسيدار بمدينة تازولت، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق وإسعاف المصابين، في وقت تجهل فيه أسباب الحريق التي تبقى محل تحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة.

 

شوشان.ح

 

 

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