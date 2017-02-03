العثور على جثة سبعيني اختفى منذ شهر

عثرت مصالح الأمن لولاية سوق أهراس يوم الخميس على جثة الشيخ (ق. س) في السبعين من عمره بواد مجردة وقد تم انتشال الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية وقد تعرضت إلى تعفن كبير وقد تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي حيث تم تشريحها من طرف الطبيب الشرعي أين تم التعرف عليها حيث اختفى هذا الشيخ منذ الفاتح من شهر جانفي عن بيت عائلته ولم يظهر عليه أي خبر مما اضطر العائلة إلى إصدار بيان فقدانه مع العلم انه يعاني من فقدان الذاكرة من حين إلى آخر وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الوفاة .

آ .ش