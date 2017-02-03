العثور على رجل مشنوق





استقبلت مصلحة حفظ الجثث للمستشفى القديم بسوق أهراس جثة المسمى (س. م) 47 سنة عثر عليه مشنوقا بمقر سكناه بعمارات مشرق الشمس وحسب المعلومات الأولية فان الجثة تم الإبلاغ عنها من طرف أشقاء الضحية الذي ويشهد له بأخلاقه الحميدة وأنه يعاني مشاكل عائلية مع زوجته التي غادرت مقر السكن رفقة أبنائه وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في أسباب الوفاة .

آ .ش