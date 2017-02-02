تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول لأمن برج بوعريريج من توقيف عشريني بتهمة الإتلاف العمدي لملك الدولة وتم توقيفه على اثر تلقي مكالمة على الخط الأخضر 1548 مفادها التوجه إلى المؤسسة الإستشفائية من أجل التدخل و إيقاف شخص كان في حالة هيجان والذي قام بإتلاف ملك عمومي (زجاج دفتي بابين مصنوعتين من الألمنيوم ) بمستشفى الأمومة و الطفولة وبالتنقل إلى عين المكان للوقوف على حقيقة الأمر أين تبين أن المشتبه به أخذ زوجته الحامل قصد وضع حملها وبعد حدوث سوء تفاهم بينه و بين أحد الأشخاص هناك أين فقد أعصابه و ثارت ثائرته و بعدما حاول الدخول إلى مكتب الطبيبة قام بدفع الباب بقوة مما أدى إلى تكسير زجاج الباب المصنوع من الألمنيوم حيث تم توقيفه وتقديمه أمام النيابة المحلية أين استفاد من الاستدعاء المباشر

ع.موسى