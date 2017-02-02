سقوط فتاة من نافذة الطابق الأول

02.02.2017

 

 أصيبت ليلة أول أمس شابة في سن 17 من العمر بإصابات متعددة اثر سقوطها من نافذة بالطابق الأول بالمكان المسمى حوزة 130 مسكنا أمام إكمالية حساني عبد الكريم بعاصمة الولاية الضحية تم إسعافها ونقلها على وجه السرعة إلى مستشفى لخضر بوزيدي.

 

ع.موسى

 

 

 

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