سقوط فتاة من نافذة الطابق الأول

أصيبت ليلة أول أمس شابة في سن 17 من العمر بإصابات متعددة اثر سقوطها من نافذة بالطابق الأول بالمكان المسمى حوزة 130 مسكنا أمام إكمالية حساني عبد الكريم بعاصمة الولاية الضحية تم إسعافها ونقلها على وجه السرعة إلى مستشفى لخضر بوزيدي.

ع.موسى