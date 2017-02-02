تعرض عائلة إلى إصابات خطيرة بعد احتراق منزلهم بواد الكبريت

استقبلت المؤسسة الاستشفائية بمداوروش عائلة تتكون من ثلاثة أفراد تعرضوا لحروق مختلفة نتيجة شبوب حريق بمنزلهم الكائن بمشتة بوسسو بلدية واد الكبريت، و يعود سبب الحريق إلى استعمال العائلة لمدخنة توقد بواسطة الحطب أو الشميني كما هو معروف، لتندلع النار بها وبكل الافرشة والأغطية والأثاث الذي بالمنزل وقد هرع الابن لإنقاذ والديه بعد سماعه لصراخهما و تدخل لإخراجهما وهو ما أدى إلى إصابته كذلك و تم إخماد الحريق من طرف سكان المشتة الذين هبوا لتقديم النجدة في حين نقلت العائلة إلى المؤسسة الاستشفائية مداوروش وحولوا إلى مستشفى سدراتة نظرا لخطورة الحروق.

ا.ش