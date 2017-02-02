جرافة تتسبب في مقتل شاب بأم البواقي

تعرض يوم أمس في حدود الثانية مساء شاب إلى إصابة على مستوى الرأس بواسطة جرافة أردته قتيلا بالمكان المسمى محجرة أقريماك بئر جديدة. وفور إبلاغها سارعت مصالح الحماية المدنية بأم البواقي إلى مكان الحادث وقامت بنقل جثة المرحوم المسمى (ض.ز) 27 سنة العامل بذات المحجرة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي.

أحمد زهار