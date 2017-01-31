الأمن يوقع بـ 4 أشخاص يتاجرون بالسموم

عالجت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن ولاية قسنطينة قضية تتعلق بحيازة المخدرات لغرض المتاجرة، حمل السلاح الأبيض المحظور مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و33 سنة. القضية تعود حيثياتها إلى تاريخ 25 من شهر جانفي الماضي إثر تلقي ذات المصلحة معلومات بخصوص وجود نشاط لمروجي مخدرات بالمنطقة «أ « ماسينيسا ليتم على الفور وضع خطة أمنية و مداهمة المكان على الساعة الرابعة مساء وتوقيف شخصين في حالة تلبس حيث ضبط عند المشتبه فيه الأول 04 قطع من المخدرات من نوع كيف معالج بوزن 13 غراما ، أما المشتبه فيه الثاني فقد ضبط بحوزته مبلغ مالي من عائدات الترويج و كذا سلاح أبيض محظور ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة ، وفتح تحقيق في القضية، بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية بتاريخ 26 من نفس الشهر، أما القضية الثانية عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك أمن ولاية قسنطينة عن قضية حيازة المخدرات بغرض البيع حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، القضية تعود حيثياتها إلى تاريخ 25/01/2017 إثر دوريات قام بها عناصر الشرطة التابعين لذات الفرقة على مستوى حي شعباني بالدقسي عبد السلام تمكنت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 28 و 32 سنة كانا جالسين بالمركز التجاري بذات الحي المعنيان بعد مشاهدتهما لعناصر الشرطة قاموا برمي كيس بلاستيكي يحتوي على 11 قطعة مختلفة الأحجام من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي 24.8 غرام، استكمالا للتحقيق المفتوح في هذا الشأن مكن من تحديد هوية المشتبه فيه الثالث البالغ من العمر 32 سنة مسبوقا قضايا الذي تم توقيفه على مستوى حي فيلالي بقسنطينة أين تم حجز سلاح أبيض محظور من نوع أوكابي ثلاثة نجوم و قارورة غاز مسيلة للدموع، بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية بتاريخ .29/01/2017

جمال بوعكاز