سكيكدة /

أب لأربعة أطفال يحاول الانتحار

30.01.2017

 


قام نهار أمس رب أسرة تتكون من أربعة أبناء بمحاولة الانتحار بتناول جرعة زائدة من الدواء بمنطقة صالح بوالشعور وذكرت مصادر أن المشاكل الاجتماعية وراء محاولته إنهاء حياته ،خاصة عدم امتلاكه لسكن يأويه وعائلته، وفورا تم إسعاف الرجل لأقرب مستشفى أين تم إنقاذ حياته، في الوقت الذي تدخلت فيه المصالح الأمنية من أجل فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادثة.

 

حياة بودينار

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