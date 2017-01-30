أب لأربعة أطفال يحاول الانتحار





قام نهار أمس رب أسرة تتكون من أربعة أبناء بمحاولة الانتحار بتناول جرعة زائدة من الدواء بمنطقة صالح بوالشعور وذكرت مصادر أن المشاكل الاجتماعية وراء محاولته إنهاء حياته ،خاصة عدم امتلاكه لسكن يأويه وعائلته، وفورا تم إسعاف الرجل لأقرب مستشفى أين تم إنقاذ حياته، في الوقت الذي تدخلت فيه المصالح الأمنية من أجل فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادثة.

حياة بودينار