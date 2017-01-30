العثور على امرأة متوفية داخل مسكنها بعين البيضاء

حالة من الحزن والأسى عاشها مساء أول أمس سكان نهج بوقنس رشيد بعين البيضاء اثر سماعهم خبر اكتشاف جثة الضحية (هـ.ص)43 سنة داخل مسكنها بنفس الحي وهي الحادثة التي تدخلت بشأنها مصالح الحماية المدنية بعين البيضاء بعد حضور وكيل الجمهورية ومصالح الأمن رفقة الطبيب المناوب إلى عين المكان أين أجريت المعاينات الأولية ليتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زرداني صالح عين البيضاء.مع مباشرة التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة التي تبقى غامضة إلى حد كتابة هذا الخبر.

أحمد زهار