انحراف سيارة “406” واصطدامها بجسر يخلف وفاة سائقها بالماء الأبيض





أودى حادث سير إثر انحراف سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بالماء الأبيض بولاية تبسة، بوفاة السائق وإصابة اثنين راكبين بجروح خطيرة، وكانت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتبسة، قد تدخلت في حدود السابعة من مساء الخميس المنصرم، بعد وقوع حادث سير تمثل في انحراف سيارة من نوع بيجو406 كان على متنها ثلاثة أشخاص واصطدامها بجسر علي مستوى طريق الزقيق - الماء الأبيض، حيث أسفر ذلك عن وفاة السائق في عين المكان فيما تعرض شخصان لجروح خطيرة بعدما تم إنقاذهما بصعوبة، إذ كانا عالقين داخل السيارة وقد تم تحويلهما على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية عالية صالح بالجرف بعاصمة الولاية تبسة.

الحمزة سفيان