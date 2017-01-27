عصابة تستولي على 45 رأسا من الماشية بتاشودة في سطيف

تسللت ليلة أول أمس ،عصابة مجهولة العدد و الهوية ، إلى احد المزارع المتواجدة وسط قرية ذراع بن غزيل ببلدية تاشودة الواقعة شرق ولاية سطيف ، و قامت بسرقة 45 رأسا من الغنم ، مستغلة في ذلك ظروف سوء الأحوال الجوية ، و لم يكتشف الأمر إلا في الصباح الباكر حين ذهب الموال لتفقد ماشيته أين وجد الإسطبل خاليا ،و قد رفع شكوى لدى مصالح الدرك التي فتحت تحقيقا لمعرفة هوية أفراد العصابة ، للإشارة فإن القيمة المالية لهذه المواشي حسب ما أكده صاحبها تفوق 150 مليون سنتيم .

أيمن.ر