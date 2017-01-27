توقيف مشتبه فيهما حاولا الدخول عنوة إلى مقر الحرم الجامعي

تمكن عناصر الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية سوق أهراس ، من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر، أرادا الدخول بالقوة إلى الحرم الجامعي بولاية سوق أهراس مع محاولة الاعتداء على الأعوان المكلفين بالحراسة ، العملية جاءت على إثر نداء من قاعة الإرسال مفاده وجود شخصين يحاولان الدخول عنوة إلى إحدى المراكز التابعة لجامعة محمد الشريف مساعدية بولاية سوق أهراس بحجة مساعدة أخت أحد المشتبه فيهما التي تعرضت إلى سرقة هاتفها النقال ، على الفور تنقلت عناصر شرطة الأمن الحضري الثامن إلى عين المكان ، بمجرد وصول قوات الشرطة حاولا المشتبه فيهما الفرار لكن حنكة عناصر الشرطة حالت دون ذلك ليتم توقيفهما واللذان أبديا مقاومة عنيفة لعناصر الشرطة مهددين بإحداث أضرار على مستوى جسدهما ، كما تم بذلك حجز سلاحين أبيضين كانا بحوزتهما سكينين من الحجم الكبير باستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفين قضائيين للمتهمين و قدما بموجبهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي بدوره أحالهما على جلسة المثول الفوري ليصدر في حقهما حكما قضائيا وغرامة مالية.

آ. ش