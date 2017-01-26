حجز قرابة 23 كلغ من المخدرات و10 آلاف قرص مهلوس خلال عام

م.مسعود

كشفت مديرية الأمن الوطني بجيجل عن تزايد كبير في نشاط عصابات بيع وترويج المخدرات بإقليم الولاية خلال العام المنقضي قياسا بسنة 2015 تماما كما الجريمة الإلكترونية التي عرفت بدورها تناميا كبيرا وضع مصالح الأمن أمام تحدي جديد لا قبل لها به وكشفت إحصائية صادرة عن أمن ولاية جيجل عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد المتورطين في جرائم نقل وتعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة خلال سنة 2016 قياسا بالسنة التي قبلها ،حيث تم حجز ما يقارب 23 كلغ من المخدرات وكذا قرابة 10 آلاف قرص مهلوس من مختلف الأنواع خلال العام المنقضي وهو ما يشكل زيادة بأكثر من 50 بالمائة عن قيمة المحجوزات خلال سنة 2015 والتي لم تتجاوز سبعة كيلوغرامات من المخدرات وألفي قرص مهلوس .كما تحدث تقرير مصالح الأمن بجيجل عن تسجيل تنامي كبير في مستوى الجريمة الإلكترونية بالولاية ، حيث أحصت هذه المصالح مالا يقل عن 60 جريمة الكترونية تمثلت في التهديد والنصب ونشر الصوّر دون إذن وحتى اختراق الحسابات البريدية والإلكترونية للشركات والأشخاص وهو ما يمثل تهديدا صريحا للمجتمع الجيجلي . كما تم تسجيل تنامي كبير في عدد المتورطين في مختلف القضايا الإجرامية من شريحة القصّر وكذا النساء وهو أمر دخيل على المجتمع الجيجلي الذي يعرف بطبيعته المحافظة ما يؤكد التحولات التي طرأت على ها الأخير والتي وضعت مختلف الأسلاك الأمنية في مواجهات تحديات من نوع جديد بكل ما يتطلبه ذلك من تكوين وتأهيل للتعاطي مع هكذا أمر .