العثور على جثة شيخ مرمية داخل بركة للمياه بأولاد يحيى

م . مسعود

عثر مواطنون على جثة شيخ داخل بركة للمياه بقرية الرمان التابعة لبلدية أولاد يحيى خدروش التي تبعد بنحو 70 كلم عن عاصمة الولاية جيجل .وحسب مصادر متطابقة فان الجثة التي عثر عليها مساء أمس الأول تعود لشيخ يبلغ من العمر حوالي 74 سنة والذي ينحدر من منطقة الرمان التي تبعد بنحو أربعة كيلومترات عن عاصمة البلدية.حيث وجدت جثته ملقاة وسط بركة من المياه وعليها آثار جروح على مستوى الوجه والرأس ، وقد تم الإتصال بمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية من أجل معاينة الجثة قبل نقلها الى مستشفى بشير منتوري بالميلية من أجل اخضاعها للتشريح الضروري من أجل كشف ملابسات الوفاة وماان كان الأمر يتعلق بوفاة طبيعية أم بجريمة مجهولة التفاصيل .وأشارت بعض المصادر الى احتمال أن تكون وفاة هذا الشيخ ناجمة عن سكتة قلبية مفاجئة باغثت الضحية وهو في طريقه الى منزله العائلي بدليل أنه وجد وهو ملقى على وجهه داخل بركة كبيرة من المياه ، في حين رجحت مصادر أخرى أن تكون الوفاة ناجمة عن مضاعفات البرد الشديد الذي تعرض له الضحية بعد الثلوج الكبيرة التي تهاطلت على المنطقة والتي جعلت درجة الحرارة بها تنزل الى ما دون الصفر ليلا ، وبين هذا وذاك يبقى تقرير الطبيب الشرعي هو الوحيد الذي سيؤكد أسباب الوفاة التي تلفها علامات استفهام كثيرة .