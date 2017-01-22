تيزي وزو

تشديد العقوبة على مسبوقة قضائيا متهمة بالنصب على العديد من المواطنين

22.01.2017

 

التمست ممثلة العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو تشديد العقوبة على المتهمة بالنصب و الاحتيال على العديد من الضحايا بعد أن توهمهم بأنها زوجة رجل أعمال معروف في ولاية تيزي وزو لتسلب منهم أموالهم . القضية التي تورطت فيها المتهمة تعود إلى نهاية سنة 2014 عندما تقدمت المتهمة  من إحدى الضحايا على أنها صاحبة محل تجاري و زوجة رجل أعمال معروف بتيزي وزو و قد  قامت بإعطائها مبلغ مالي كبير لكن الضحية تفطنت لهذه القصة و تقدمت أمام مصالح الشرطة القضائية من أجل رفع شكوى ضدها . المتهمة خلال الجلسة أنكرت هذه الوقائع المنسوبة إليها جملة و تفصيلا وأكدت أن الضحية طلبت منها أن تأتي من أجل قضاء معها حفل نهاية السنة.

خليل سعاد

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