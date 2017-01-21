سكيكدة/ العثور على جثة سيدة داخل منزلها بعزابة

باشرت مصالح الأمن بعزابة التحقيق في قضية العثور على سيدة متوفية داخل منزلها في ظروف غامضة، وكانت مصالح الحماية المدنية لدائرة عزابة قد نقلت عشية أمس جثة امرأة “ ف.ح “ تبلغ من العمر 42 سنة عثر عليها متوفية في ظروف لا تزال مجهولة داخل شقتها على مستوى حي بوطاطة محمود وسط المدينة حيث تم تحويلها جثة هامدة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دندان بعزابة. حياة بودينار