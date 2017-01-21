سكيكدة/ العثور على جثة سيدة داخل منزلها بعزابة

21.01.2017

 

باشرت مصالح الأمن بعزابة التحقيق في قضية العثور على سيدة متوفية داخل منزلها في ظروف غامضة، وكانت مصالح الحماية المدنية لدائرة عزابة قد نقلت عشية أمس جثة امرأة “ ف.ح “ تبلغ من العمر 42 سنة عثر عليها متوفية في ظروف لا تزال مجهولة داخل شقتها على مستوى حي بوطاطة محمود وسط المدينة حيث تم تحويلها جثة هامدة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دندان بعزابة.                                       حياة بودينار

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