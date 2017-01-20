حريق يتسبب في حالة هلع داخل مدرسة بالعوانة

تمكن عناصر الحماية المدنية من السيطرة على حريق شبب داخل مدرسة بمنطقة تيميزار التابعة لبلدية العوانة (غرب عاصمة الولاية) وهو الحريق الذي كاد أن يأتي على معظم أقسام هذه الأخيرة لولا سرعة تدخل مصالح الإطفاء التي تمكنت من السيطرة عليه في فترة وجيزة . وأكدت مصادر متطابقة بأن الحريق نجم عن خلل في نظام التدفئة الخاص بهذه المؤسسة التربوية والذي يشتغل بمادة المازوت ، ما تسبب في اندلاع حريق بأحد أقسام هذه المؤسسة قبل أن يمتد بسرعة إلى بقية أركان هذا الأخير ما استدعى تدخل الحماية المدنية التي تمكنت من إطفاء الحريق وتحييده عن بقية هياكل المؤسسة التي لم تذكر مصادرنا ما إن كان قد شب خلال فترة تواجد التلاميذ بالقسم المذكور أم خلال فترة الراحة وان كان المؤكد أن الحريق لم يسفر عن أية خسائر بشرية رغم حالة الرعب التي تسبب فيها وبعلاقة مع مخلفات موجة البرد والعواصف التي ضربت جيجل والتي ينتظر أن تعود بقوة بوصول اضطراب جوي جديد إلى الولاية بداية من اليوم السبت في حين ، تعرضت العشرات من الأجهزة الكهرومنزلية للتلف الكلي جراء عاصفة رعدية ضربت عدة مناطق أمسية الأربعاء ، وقد تسببت هذه الأخيرة في إتلاف العشرات من أجهزة التلفزيون وكذا أجهزة الاستقبال الرقمي إضافة إلى العشرات من الثلاجات والأجهزة الكهرومنزلية الأخرى التي ضاقت بها أجنحة المحلات المخصصة لإصلاح هذا النوع من الأعطاب ، وقد اشتكى أصحاب هذه الأجهزة من غياب وكلاء معتمدين بإقليم ولاية جيجل لإصلاح هذه الأجهزة مجانا رغم أن أغلبها لم تمض سوى فترة قصيرة على اقتنائها ولازلت تحت ضمانة الشركات المصنعة مما كلف أصحابها خسائر مادية معتبرة خصوصا وأن شركة سونلغاز ترفض بدورها تعويض مثل هذه الخسائر التي تنجم عن الرعد والبرق وكذا ارتفاع تواتر التيار الكهربائي الذي تسبب في إتلاف العديد منها .

م .مسعود