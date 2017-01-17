عصابة المحلات التجارية والمنازل في قبضة الدرك بالعوانة

تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني بالعوانة غرب عاصمة ولاية جيجل من تفكيك عصابة خطيرة اختصت في سرقة واقتحام المحلات التجارية والمنازل والتي تسببت خلال الفترة الماضية في موجة رعب وسط سكان هذه الجهة .وجاء تفكيك هذه العصابة بعد تقدم شخصين بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني بالعوانة بخصوص تعرض متجرهما الواقع بمنطقة « قاع الجبل» لعملية اقتحام وسرقة من قبل مجهولين واختفاء مواد استهلاكية كبيرة من داخل هذا الأخير إضافة إلى محاولة اقتحام منزل في توقيت متزامن بنفس المنطقة ، وقد كثف عناصر الدرك أبحاثهم بخصوص من يقفون وراء هذه العمليات التي سبقت بعمليات مشابهة بناء على المعلومات التي تم التحصل عليها وهو ما مكن من تحديد هوية عنصرين من هذه العصابة الخطيرة ويتعلق الأمر بشابين يتراوح سنهما مابين 20 و 21 سنة ، حيث تم توقيفهما على الفور واسترجاع كمية معتبرة من المسروقات التي قام بإخفائها غير بعيد عن المحل المسروق ، إضافة إلى مبلغ مالي كان قد استولى عليه المتهمان في خلال ذات العملية ، لتتم إحالة الأخيرين على الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهما السجن .وتعرف عمليات اقتحام المحلات والبيوت وحتى سرقة السيارات تزايدا كبيرا هذه الأيام بجيجل نتيجة سوء الأحوال الجوية التي عادة ما يستغلها اللصوص للقيام بعمليات إغارة ليلية سيما على مستوى المتاجر التي لا ينام أصحابها بداخلها والتي تقع في أماكن معزولة تقلل في من فرص مراقبتها ليلا من قبل مالكيها .

م. مسعود