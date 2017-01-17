اختناق عائلة من 4 أفراد بغاز أحادي أكسيد الكربون بقرية سيدي عبيد

ما يزال القاتل الصامت يصنع الحدث بولاية قالمة هذه الأيام سيما مع برودة الطقس والتساقط الكثيف للثلوج الذي تعرفه الولاية على غرار باقي الولايات الشرقية، وبعد أقل من ثلاثة أيام من تعرض عائلة من ستة أشخاص تقطن بحي 17 أكتوبر ببلدية وادي الزناتي، لاختناق بغازCO المتسرب من مدفأة منزلها هي نفس المدينة تعيش حادثة أخرى مماثلة، وذلك بعد أن تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة لوحدة وادي الزناتي، صبيحة يوم أمس، بالمكان المسمى قرية سيدي عبيد، قصد إنقاذ عائلة من الموت المحقق، بعد إصابتهم باختناق بغاز CO المتسرب من المدفأة، الحادث خلّف إصابة 04 ضحايا بفقدان للوعي وصعوبة في التنفس ودوار، ويتعلق الأمر بكل من (ل،ع) البالغة من العمر 31 سنة، المدعوة (د،خ) البالغة من العمر 30 سنة، المدعوة (س،د) البالغة من العمر 63 سنة، المدعو (د،ر) البالغ من العمر 37 سنوات، الضحايا تم تحويلهم على الفور إلى مصلحة الاستعجالات الطبية و الجراحية بمستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي أين تلقوا الإسعافات اللازمة و وضعوا تحت المراقبة الطبية، مصالح الأمن المختصة من جهتها فتحت تحقيقا في هذه الحوادث لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوثها.

ل.عزالدين