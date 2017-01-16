انقاذ خمسة أشخاص من عائلة واحدة من الموت بعد اختناقهم بالغاز





م. مسعود

علاقة مع حوادث العاصفة الثلجية والأجواء القطبية التي تلقي بظلالها على ولاية جيجل تدخلت مصالح الحماية المدنية أمس من أجل نقل أفراد عائلة تنحدر من بلدية الطاهير إلى المستشفى بعدما تم اكتشاف هؤلاء وهم يصارعون الموت داخل بيتهم العائلي .وحسب مصادر محلية فإن جيران الضحايا تفطنوا إلى تعرضهم لاختناق بالغاز بعدما لاحظوا سكون الحركة داخل بيتهم العائلي مما دفع بهم إلى اقتحام هذا الأخير أين عثر على الأشخاص الخمسة في حالة غيبوبة كاملة ، لتتدخل وحدة من الحماية المدنية لحظات بعد ذلك لنقل الضحايا الى المستشفى .حيث تجاوز ثلاثة منهم مرحلة الخطر في حين تم التحفظ على حالة الشخصين المتبقيين نظرا لخطورة وضعيتهما الصحية . وجاء هذا الحادث بعد يومين فقط من نقل شاب آخر من حي خمسة جويلية بالميلية إلى المستشفى وهو يصارع الموت بدوره بعدما عثرت عليه زوجته وهو فاقد للوعي داخل منزله الواقع بالحي المذكور وذلك بعد استنشاقه لكميات معتبرة من الغازات المحترقة المتسربة من مدفأة البيت في غياب زوجته التي قضت ليلتها بمنزل والديها .