مسلسل الجرائم يتواصل وشاب يحاول قتل صديقه بواسطة « تورنوفيس» بالطاهير





م. مسعود

ألقت عناصر الدرك الوطني بالشقفة ولاية جيجل القبض على الشاب الذي تورط في جريمة قتل بشعة نهاية الأسبوع والتي ذهب ضحيتها ابن شقيق هذا الأخير الذي ذبحه الجاني ببرودة دم كبيرة قبل أن يحاول الإجهاز على زوجة أخيه وشقيقته بنفس الطريقة بعدما تملكته موجة غضب هيستيرية.وقد تمكن عناصر الدرك الوطني بالشقفة من توقيف الجاني الذي كان وراء أحد أغرب وأقسى جرائم القتل بولاية جيجل بعدما أجهز على ابن شقيقه الصبي والذي لا يتعدى سنه العامين قبل أن يحاول قتل أم الطفل المذبوح وكذا شقيقته التي أصيبت بجروح معتبرة.حيث تم عرض هذا الأخير على الجهات القضائية التي أودعته المؤسسة العقابية حسب بيان للمجموعة الولائية للدرك الوطني في انتظار انتهاء التحقيقات حول سلامته العقلية .ويتواصل مسلسل الجرائم الذي عصف بأرواح أربعة أشخاص خلال أسبوع واحد بجيجل بعد حادثة مقتل مراهق لا يتعدى سنه 17 سنة أول أمس بحي المنظر الجميل ، حيث أقدم شاب آخر على محاولة قتل صديق له بمنطقة تاسيفت بالطاهير بعدما قام بطعنه عدة مرات بواسطة جهاز فك البراغي «تورنوفيس». حيث نقل الضحية في حالة خطيرة إلى المستشفى في حين يوجد الجاني في حالة فرار علما وأن أسباب الحادثة تعود حسب مصادر من المنطقة إلى تفوه الجاني بكلام قبيح أمام بيت الضحية فما كان على هذا الأخير سوى مطالبته بالكف عن أفعاله فكان جزاؤه الطعن بواسطة مفك للبراغي .