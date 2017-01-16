إصابة شخص بجروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة محملة بمادة الزفت

تسبب سوء الأحوال الجوية الذي تعرفه ولاية قالمة على غرار باقي ولايات شرق البلاد، و التساقط الكثيف للثلوج و الأمطار، في وقوع حادث مرور أخر خطير، وقع بالطريق الوطني رقم 80 بالضبط في شطره الرابط بين بلديتي هليوبوليس و الفجوج، عند مخرج بلدية هيليوبوليس، إثر انقلاب شاحنة من نوع « فولفو» ذات صهريج محملة بمادة الزفت ، مما أدى إلى إصابة الضحية و هو السائق المدعو (ر،ي) البالغ من العمر 41 سنة بإصابات خطيرة و متعددة نقل على إثرها إلى المؤسسة الإستشفائية الحكيم عقبي بقالمة، أين تلقى الاسعافات اللازمة، هذا و تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني و مصالح الحماية المدنية بقالمة و كل الفاعلين في مجال السلامة المرورية قد وضعوا استراتيجية محكمة من أجل مساعدة السائقين في هذه الظروف المناخية الصعبة و التقليل من حوادث المرور عبر اقليم الولاية.

ل.عزالدين