الشرطة تفك لغز الهجوم على محل للمجوهرات وتسترجع 8 كيلوغرامات من الذهب بالطاهير





م. مسعود

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة الطاهير ( ولاية جيجل) من توقيف مجرمين خطيرين بعد اقتحامهما لمحل لبيع المجوهرات أثناء ساعات النهار وسرقتهما لكمية معتبرة من المعدن الأصفر إضافة إلى كميات أخرى من الحلي قبل أن يلوذا بالفرار على متن سيارة سياحية .وجاء في برقية لأمن الولاية بأن العملية التي شارك فيها عدد من عناصر الشرطة بالزيين الرسمي والمدني بدأت بتوقيف سيارة كان على متنها شخص في منتصف العقد الرابع والذي ينحدر من إحدى الولايات المجاورة لجيجل بعد تلقي المصالح الأمنية لشكوى عاجلة بخصوص تعرض محل مجوهرات يقع وسط مدينة الطاهير لعملية اقتحام من قبل مجهولين أثناء غياب صاحبه لتناول وجبة الغذاء ، وقد مكنت عملية تفتيش السيارة الموقوفة من العثور بأحد مقاعدها الخلفية على حقيبة يدوية كانت تحوي كمية كبيرة من المجوهرات التي تمت سرقتها من هذا المحل والتي قدر وزنها بنحو 7.7 كلغ من الذهب الأصفر إضافة إلى كمية أخرى من المعدن الأبيض ، وعند التحقيق مع الشخص الموقوف اعترف بوجود شريك له يبلغ من العمر نحو (45) سنة والذي ينحدر من ولاية قريبة من جيجل ، حيث تم القبض عليه هو الآخر بسرعة بعدما طلبت مصالح الشرطة تمديد إقليم الاختصاص والانتقال إلى المكان الذي يقيم به الشريك الثاني في هذه الجريمة ، ليحال المعنيان على الجهات القضائية التي أحالتهما على السجن فيما لازال البحث جاريا عن عضو ثالث في هذه العصابة الخطيرة والذي لازال في حالة فرار .