إصابات متفاوتة الخطورة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمرتفعات القعقاع بتبسة

أصيب 3 أشخاص من بينهم فتاتين في العشرينات من العمر بجروح متفاوتة الخطورة بعد انحراف سيارة وحافلة ثم انقلابها بمرتفعات القعقاع بالطريق الوطني رقم 83، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية حيث نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم لهم الإسعافات اللازمة، وبحسب المعلومات المتحصل عليها، فقد شهد هذا الطريق في الصباح الباكر من يوم أمس، انحراف حافلة من نوع تويوتا كوسترا عاملة على خط الشريعة تبسة واصطدامها بسيارة من نوع أكسنت قبل أن تنقلب ويعود سبب الحادث إلى تشكّل الجليد مما صعب حركة السير بهذه المرتفعات وأدى إلى وقوع الحادث، وأصبح من الضروري أخذ الحيطة والحذر من قبل السائقين سيما وأن الأجواء المناخية هذه الأيام صعبة للغاية خاصة على سلامة المسافرين بمثل هذه الطرقات وخصوصا في الأوقات التي تعرف انخفاضا شديدا في درجات الحرارة.

الحمزة سفيان