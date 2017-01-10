توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة مشتبه فيهم في قضية قتل أستاذ بالشريعة





أفادت مصادر عليمة لآخر ساعة، بأن مصالح أمن دائرة الشريعة بالتنسيق مع فرقة الدرك بإقليم بلدية ثليجان، تواصل تحقيقاتها بشأن التوصل لهوية مرتكبي جريمة القتل التي راح ضحيتها أستاذ في التعليم الابتدائي يقطن بمدينة الشريعة، وبحسب المصادر ذاتها فإن ذات المصالح قد أوقفت مساء أول أمس، أربعة أشخاص اثنان منهما من مدينة الشريعة وامرأة ورجل ينحدران من مدينة بئر مقدم، حيث تم إحالتهما على ذمة التحقيق بعد الاشتباه في ضلوعهم بارتكاب الجريمة التي حرّكت مؤخرا الرأي العام المحلي، فمنذ أن عثر عن مكان جثة الرجل المقتول بمنطقة الردامة بعد أيام من اختفائه عن الأنظار ومصالح الأمن في حالة استنفار شديد من أجل إلقاء القبض على الجناة ومحاسبتهم على جرم القتل المتعمّد، وتجدر الإشارة إلى أن المتوفي “ ب.ب” البالغ من العمر 50 سنة غاب عن منزله الكائن بحي ابن باديس لمدة أربعة أيام لأسباب غير معلومة، قبل نزول خبر مقتله كالصاعقة على عائلته ومعارفه، حيث عثر على جثته في منطقة غابية معزولة عن السكان كما أنه لم يتم العثور على سيارته التي كان على متنها يوم مغادرته البيت، مما يرجح فرضية أن القتلة أقدموا على فعلتهم من أجل سرقة سيارته الخاصة وهي من نوع داسيا لوقان.

الحمزة سفيان