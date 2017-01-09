خمسة جرحى أحدهم في حالة خطيرة في شجار بين عائلتين بسبب حمار





أدى شجار عنيف وقع بين عائلتين ببلدية الرحبات التابعة لدائرة رأس العيون بولاية باتنة إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة أحدهم حالته وصفت بالحرجة، ومن بين المصابين امرأة، حيث استعملت فيه الأسلحة النارية، أين نشب شجار بين شخصين بسبب حمار ملك لأحدهما وجد بأرض الآخر، وهو الأمر الذي أدى إلى الشجار العنيف بين الطرفين تدخل فيه عديد الأطراف من أهالي المتشاجرين، مستعينين بالأسلحة البيضاء وحتى النارية، وسط رعب وذعر بين السكان، دون التمكن من السيطرة على الوضع جراء وجود السلاح، ما أدى إلى تسجيل إصابات وسط المتشاجرين من العائلتين، وذلك قبل تدخل مصالح الأمن التي تحكمت في الوضع وفتحت تحقيقا في الحادثة التي كان سببها حمار وكادت تتسبب في جريمة قتل، فيما يتواجد شخص في حالة حرجة جراء الإصابة البليغة التي تعرض لها.

شوشان.ح