منع 17 قارورة غاز من الانفجار بمدجنة في الشرفة عقب اندلاع حريق

جنبت مصالح الحماية المدنية بعنابة مدجنة متواجدة بمخرج عزيزي أحمد ببلدية الشرفة كارثة حقيقية عقب شبوب حريق بها منتصف نهار أول أمس، وذلك بعد منع 17 قارورة غاز بوتان من الاحتراق.تفاصيل الحريق حسب ما نقله المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بعنابة أن مصالحه تدخلت أول أمس في حدود الساعة منتصف النهار وبضع دقائق لأجل إخماد حريق شب بمدجنة متواجدة بمخرج عزيزي أحمد ببلدية الشرفة، حيث أتت ألسنة اللهب على 30 رضاعة دجاج وحوالي 40 حزمة تبن و 52 مترا من الأغطية البلاستيكية، وبعد التدخل الفوري لأعوان الحماية المدنية الذي عملوا على محاصرة الحريق وإخماده ومنعه من الانتشار تم إنقاذ كذلك 17 قارورة غاز بوتان والتي لو وصلتها ألسنة النيران لكانت الكارثة، و لم يخلف الحريق أي خسائر بشرية تذكر وفي ذات السياق شب حريق آخر بمنزل متكون من طابق أرضي إضافة إلى طابق علوي وذلك بالحي القديم بالشرفة ببلدية العلمة، حيث شب الحريق بالطابق السفلي المتكون من غرفة ومطبخ أين إلتهمت ألسنة اللهب محتويات المنزل على غرار التلفاز، الثلاجة، أغطية، أفرشة، آلة طبخ، كراسي، أربعة زرابي، سرير خشبي وهاتف نقال، هذا وقد أخمدت النيران من طرف مصالح الحماية المدنية فيما تبقى أسباب اندلاع لحريق مجهولة.

مازوز .ب