العثور على الرجل المختفي منذ 4 أيام مقتولا بمنطقة الردامة بتبسة

اهتزت نهار أمس، مدينة الشريعة غرب عاصمة الولاية تبسة، إثر نبأ العثور على الرجل المختفي عن البيت منذ 4 أيام، مقتولا بمنطقة الردامة التابعة لضواحي بلدية الشريعة، وبحسب المعلومات الأولية، فإن الضحية المسمى ‘’ ب. ب « من مواليد 1966، قد اكتشف أمره مواطن وجده جثة هامدة ملقاة على الأرض وفي الحين سارع إلى تبليغ مصالح الدرك أين تنقلت هذه الأخيرة بمعية مصالح الأمن وسيارة الإسعاف، حيث تم معاينة مسرح الجريمة وتبليغ وكيل الجمهورية الذي أمر بتحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي لإجراء عملية التشريح لتبين أسباب وفاته التي من المرجح أن تكون بفعل فاعل وبإحتمال بنسبة كبيرة أن الضحية تعرّض للقتل المتعمّد وأن الجناة الذين يجهل لحد الآن هويتهم وعددهم أقدموا على إنهاء حياته من أجل سرقة سيارته وهي من نوع دسيا لوقان بما أنه لم يتم تحديد مكانها إلى الآن، ويبقى تحقيق مصالح الأمن قائما في هذه القضية لتحديد كل خلفياتها وكذلك للتوصل إلى قرائن ومعطيات لاقتفاء أثر مرتكبي جرم القتل، وللإشارة فإن الضحية وهو أب لخمسة أبناء، كان قد خرج كعادته من منزله الكائن بحي ابن باديس بالشريعة يوم الأربعاء الفارط ومنذ هذا التاريخ وعائلته تبحث عنه كما قامت بتبليغ مصالح أمن الدائرة حول اختفائه الغامض إلى أن العثور عليه مقتولا في منطقة الردامة

الحمزة سفيان