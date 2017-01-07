إحالة مرتكب جريمة بن عزوز لمحكمة الأحداث





حياة بودينار

علمت «آخر ساعة « من مصادر أن الطفل البالغ من العمر 14 سنة المتهم بارتكاب جريمة قتل بقرية الزاوية ببن عزوز، قد أحيل على وكيل الجمهورية بمحكمة عزابة الذي أمر بإيداعه مؤسسة إعادة التربية برمضان جمال الخاصة بالأحداث. كما تم تحويل ملفه لمحكمة الجنايات الخاصة بالأحداث تمهيدا لمحاكمته بـ «جناية القتل العمدي«. وكانت قرية « الزاوية« ببلدية بن عزوز قد شهدت مع نهاية الأسبوع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب « س، ع« البالغ من العمر 21 سنة، إثر تلقيه طعنة بواسطة سكين من طرف طفل يبلغ من العمر 14 سنة، ينحدر من مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي، جاء للقرية لقضاء العطلة في منزل جده، وأثناء تواجده بإحدى قاعات الألعاب بالقرية.نشبت بينه وبين الضحية ملاسنات كلامية تحولت إلى شجار عنيف، دفع بالجاني إلى توجيه طعنة للشاب، على مستوى الصدر، أردته قتيلا .مصالح الدرك أوقفت الجاني وفتحت تحقيقا في أسباب وظروف وقوع جريمة القتل، التي تعتبر الثانية من نوعها بسكيكدة في أقل من أسبوع، بعدما تمكنت مصالح الشرطة من القبض على الشخص الذي قتل صديقه طعنا بسكين، ببلدية أم الطوب، نهاية الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 19 سنة، عقب تلقيها بلاغ من العيادة المتعددة الخدمات المتواجدة بمدينة أم الطوب، مفاده استقبالهم لشخص مصاب بجروح خطيرة على مستوى الصدر والظهر، يبلغ من العمر 19 سنة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بذات المستشفى نظرا لخطورة وعمق الإصابة التي تعرض لها بواسطة سكين على مستوى الظهر والصدر، مما تسبب له في نزيف داخلي حاد أودى بحياته ، وقد مكنت التحريات الأولية التي قامت بها قوات الشرطة من تحديد وتشخيص الفاعل.كما كشف التحقيق أن الجاني والضحية وقعت بينهما ملاسنات كلامية سرعان ما تحولت إلى شجار بين الطرفين انتهت بجريمة قتل، وقد تم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، بخصوص قضية «الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض المفضي إلى الوفاة».حيث أصدر ضده أمر إيداع الحبس في انتظار المحاكمة.وتراجعت جرائم القتل بسكيكدة خلال الفترة الماضية قبل أن تعود للظهور بقوة، مثلما كانت السنوات الماضية حيث وصل معدل جرائم القتل لمستويات رهيبة.