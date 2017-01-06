أمن تاسوست يفكك عصابة مختصة في سرقة الذهب من داخل المنازل

تمكن عناصر الدرك الوطني بإقليم بلدية الميلية (ولاية جيجل) من حجز كمية معتبرة من المخدرات وذلك في كمين محكم نصب لعصابة مختصة في ترويج المخدرات والسموم المختلفة بمنطقة تانفدور التي تبعد عن عاصمة البلدية بحوالي سبعة كيلومترات. وعلم من مصادر متطابقة بأن العملية التي نفذتها عناصر من الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالميلية مكنت من حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بما يقرب النصف كيلوغرام من “ الكيف” ، كما مكنت هذه العملية من توقيف شخصين مسبوقين كانا وراء محاولة تهريب هذه الكمية المعتبرة من المخدرات التي كانت في طريقها إلى المستهلكين.وفي سياق متصل بمكافحة الجريمة بشتى أنواعها تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بمنطقة تاسوست التابعة لبلدية الأمير عبد القادر من تفكيك عصابة متخصصة في اقتحام المنازل وسرقة الحلي الذهبية من داخل هذه الأخيرة، وجاءت عملية تفكيك هذه العصابة المتكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر لم يتجاوز سنه 16 سنة بعد شكوى تقدم بها أحد الأشخاص بخصوص تعرض بيته لعملية اقتحام ليلي من قبل مجهولين واختفاء أقراط وخواتم ذهبية إضافة إلى جهاز حاسوب من داخل هذا الأخير مما دفع بعناصر الشرطة الى تكثيف البحث عن الجناة إلى حين الإيقاع بثلاثة منهم واسترجاع بعض المسروقات ومن بينها خاتمين ذهبيين إضافة إلى سوار ، ناهيك عن جهاز الحاسوب الذي كان من بين المسروقات .وقد أحيل المتهمون الثلاثة على وكيل الجمهورية الذي أحال اثنين منهم على الحبس فيما استفاد الثالث وهو الطفل القاصر من الإفراج.

م. مسعود